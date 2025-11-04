БиржаDEX+
Standard Protocol ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы STND-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STND баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STND туралы толығырақ

STND Баға туралы ақпарат

STND деген не

STND Whitepaper

STND Ресми веб-сайт

STND Токеномикасы

STND Баға болжамы

Standard Protocol Логотип

Standard Protocol Баға (STND)

Листингтен жойылды

1 STND-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00080961
$0.00080961$0.00080961
+2.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Standard Protocol (STND) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:11:03 (UTC+8)

Standard Protocol (STND) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 0
$ 0$ 0

-3.68%

+2.33%

-9.81%

-9.81%

Standard Protocol (STND) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде STND мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STND үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 3.06, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STND соңғы бір сағатта -3.68% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.33%, ал соңғы 7 күнде -9.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Standard Protocol (STND) Нарықтық ақпарат

$ 75.94K
$ 75.94K$ 75.94K

--
----

$ 83.48K
$ 83.48K$ 83.48K

90.97M
90.97M 90.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Standard Protocol нарықтық капитализациясы $ 75.94K, тәуліктік сауда көлемі --. STND айналымдағы мөлшері 90.97M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 83.48K.

Standard Protocol (STND) Баға тарихы USD

Бүгін, Standard Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Standard Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Standard Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Standard Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+2.33%
30 күн$ 0-16.89%
60 күн$ 0-74.33%
90 күн$ 0--

Standard Protocol (STND) деген не

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Standard Protocol (STND) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Standard Protocol Баға болжамы (USD)

Standard Protocol (STND) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Standard Protocol (STND) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Standard Protocol.

Қазір Standard Protocol баға болжамын тексеріңіз!

STND - жергілікті валюталарға

Standard Protocol (STND) токеномикасы

Standard Protocol (STND) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STND токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Standard Protocol (STND) туралы басқа сұрақтар

Standard Protocol (STND) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STND бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STND-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STND-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Standard Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
STND үшін нарықтық капитализация: $ 75.94K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STND үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STND айналымдағы ұсынысы: 90.97M USD.
STND үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STND барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 3.06 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STND бағасы қандай болды?
STND 0 USD ATL бағасына жетті.
STND үшін сауда көлемі қандай?
STND үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STND өседі ме?
STND биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STND баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:11:03 (UTC+8)

Standard Protocol (STND) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

