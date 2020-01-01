StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) токеномикасы

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) туралы ақпарат

StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi.

As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.

Ресми веб-сайт:
https://app.stakestone.io/u/vault/detail/bera

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) токеномикасы мен бағасын талдау

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 18.57M
$ 18.57M$ 18.57M
Жалпы қамтуы:
$ 4.35K
$ 4.35K$ 4.35K
Айналымдағы қамту:
$ 4.35K
$ 4.35K$ 4.35K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 18.57M
$ 18.57M$ 18.57M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 4,941.52
$ 4,941.52$ 4,941.52
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 974.17
$ 974.17$ 974.17
Қазіргі баға:
$ 4,252.58
$ 4,252.58$ 4,252.58

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BERASTONE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BERASTONE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BERASTONE токеномикасын түсінген болсаңыз, BERASTONE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BERASTONE бағасының болжамы

BERASTONE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BERASTONE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.