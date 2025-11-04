БиржаDEX+
Staked UTY ағымдағы бағасы: 1.033 USD. Нақты уақыттағы YUTY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YUTY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

YUTY туралы толығырақ

YUTY Баға туралы ақпарат

YUTY деген не

YUTY Whitepaper

YUTY Ресми веб-сайт

YUTY Токеномикасы

YUTY Баға болжамы

Staked UTY Логотип

Staked UTY Баға (YUTY)

Листингтен жойылды

1 YUTY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.033
$1.033
-0.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Staked UTY (YUTY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:37:51 (UTC+8)

Staked UTY (YUTY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.033
$ 1.033
24 сағаттық төмен
$ 1.035
$ 1.035
24 сағаттық жоғары

$ 1.033
$ 1.033

$ 1.035
$ 1.035

$ 1.038
$ 1.038

$ 1.005
$ 1.005

+0.01%

-0.10%

+0.07%

+0.07%

Staked UTY (YUTY) нақты уақыттағы баға $1.033. Соңғы 24 сағат ішінде YUTY мен $ 1.033 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.035 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YUTY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.038, ал ең төменгісі — $ 1.005.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YUTY соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.10%, ал соңғы 7 күнде +0.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Staked UTY (YUTY) Нарықтық ақпарат

$ 19.84M
$ 19.84M

--
--

$ 19.84M
$ 19.84M

19.20M
19.20M

19,200,545.85535807
19,200,545.85535807

Staked UTY нарықтық капитализациясы $ 19.84M, тәуліктік сауда көлемі --. YUTY айналымдағы мөлшері 19.20M, жалпы мөлшері 19200545.85535807. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 19.84M.

Staked UTY (YUTY) Баға тарихы USD

Бүгін, Staked UTY - USD баға өзгерісі $ -0.001124682397831 болды.
Соңғы 30 күнде Staked UTY - USD баға өзгерісі $ +0.0055461770 болды.
Соңғы 60 күнде Staked UTY - USD баға өзгерісі $ +0.0112118721 болды.
Соңғы 90 күнде Staked UTY - USD баға өзгерісі $ +0.0219159224723134 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001124682397831-0.10%
30 күн$ +0.0055461770+0.54%
60 күн$ +0.0112118721+1.09%
90 күн$ +0.0219159224723134+2.17%

Staked UTY (YUTY) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Staked UTY (YUTY) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Staked UTY Баға болжамы (USD)

Staked UTY (YUTY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Staked UTY (YUTY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Staked UTY.

Қазір Staked UTY баға болжамын тексеріңіз!

YUTY - жергілікті валюталарға

Staked UTY (YUTY) токеномикасы

Staked UTY (YUTY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YUTY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Staked UTY (YUTY) туралы басқа сұрақтар

Staked UTY (YUTY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YUTY бағасы — 1.033 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YUTY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YUTY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.033. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Staked UTY үшін нарықтық капитализация қандай?
YUTY үшін нарықтық капитализация: $ 19.84M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YUTY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YUTY айналымдағы ұсынысы: 19.20M USD.
YUTY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YUTY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.038 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YUTY бағасы қандай болды?
YUTY 1.005 USD ATL бағасына жетті.
YUTY үшін сауда көлемі қандай?
YUTY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YUTY өседі ме?
YUTY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YUTY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:37:51 (UTC+8)

Staked UTY (YUTY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

