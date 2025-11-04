БиржаDEX+
Staked USDai ағымдағы бағасы: 1.05 USD. Нақты уақыттағы SUSDAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SUSDAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Staked USDai ағымдағы бағасы: 1.05 USD. Нақты уақыттағы SUSDAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SUSDAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Staked USDai Логотип

Staked USDai Баға (SUSDAI)

Листингтен жойылды

1 SUSDAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-0.20%1D
mexc
USD
Staked USDai (SUSDAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Staked USDai (SUSDAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.42%

-0.07%

-0.21%

-0.21%

Staked USDai (SUSDAI) нақты уақыттағы баға $1.05. Соңғы 24 сағат ішінде SUSDAI мен $ 1.045 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.052 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SUSDAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.19, ал ең төменгісі — $ 0.796061.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SUSDAI соңғы бір сағатта +0.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.07%, ал соңғы 7 күнде -0.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Staked USDai (SUSDAI) Нарықтық ақпарат

--
Staked USDai нарықтық капитализациясы $ 146.30M, тәуліктік сауда көлемі --. SUSDAI айналымдағы мөлшері 139.63M, жалпы мөлшері 139662976.1817202. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 146.33M.

Staked USDai (SUSDAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Staked USDai - USD баға өзгерісі $ -0.000755327057256 болды.
Соңғы 30 күнде Staked USDai - USD баға өзгерісі $ -0.0297291750 болды.
Соңғы 60 күнде Staked USDai - USD баға өзгерісі $ +0.0182703150 болды.
Соңғы 90 күнде Staked USDai - USD баға өзгерісі $ +0.0329068365319735 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000755327057256-0.07%
30 күн$ -0.0297291750-2.83%
60 күн$ +0.0182703150+1.74%
90 күн$ +0.0329068365319735+3.24%

Staked USDai (SUSDAI) деген не

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Staked USDai (SUSDAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Staked USDai Баға болжамы (USD)

Staked USDai (SUSDAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Staked USDai (SUSDAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Staked USDai.

Қазір Staked USDai баға болжамын тексеріңіз!

SUSDAI - жергілікті валюталарға

Staked USDai (SUSDAI) токеномикасы

Staked USDai (SUSDAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SUSDAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Staked USDai (SUSDAI) туралы басқа сұрақтар

Staked USDai (SUSDAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SUSDAI бағасы — 1.05 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SUSDAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SUSDAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.05. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Staked USDai үшін нарықтық капитализация қандай?
SUSDAI үшін нарықтық капитализация: $ 146.30M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SUSDAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SUSDAI айналымдағы ұсынысы: 139.63M USD.
SUSDAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SUSDAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.19 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SUSDAI бағасы қандай болды?
SUSDAI 0.796061 USD ATL бағасына жетті.
SUSDAI үшін сауда көлемі қандай?
SUSDAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SUSDAI өседі ме?
SUSDAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SUSDAI баға болжамын қарап көріңіз.
Staked USDai (SUSDAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

