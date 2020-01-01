Staked LOOP (STLOOP) токеномикасы

Staked LOOP (STLOOP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Staked LOOP (STLOOP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Staked LOOP (STLOOP) туралы ақпарат

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP.

This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into.

Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

Ресми веб-сайт:
https://www.loopingcollective.org/

Staked LOOP (STLOOP) токеномикасы мен бағасын талдау

Staked LOOP (STLOOP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.54M
$ 1.54M
Жалпы қамтуы:
$ 108.58M
$ 108.58M
Айналымдағы қамту:
$ 108.58M
$ 108.58M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.54M
$ 1.54M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.03765422
$ 0.03765422
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.01247954
$ 0.01247954
Қазіргі баға:
$ 0.01420905
$ 0.01420905

Staked LOOP (STLOOP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Staked LOOP (STLOOP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын STLOOP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша STLOOP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз STLOOP токеномикасын түсінген болсаңыз, STLOOP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

STLOOP бағасының болжамы

STLOOP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің STLOOP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.