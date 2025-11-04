БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Staked BITZ ағымдағы бағасы: 0.81633 USD. Нақты уақыттағы SBITZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SBITZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Staked BITZ ағымдағы бағасы: 0.81633 USD. Нақты уақыттағы SBITZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SBITZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SBITZ туралы толығырақ

SBITZ Баға туралы ақпарат

SBITZ деген не

SBITZ Ресми веб-сайт

SBITZ Токеномикасы

SBITZ Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Staked BITZ Логотип

Staked BITZ Баға (SBITZ)

Листингтен жойылды

1 SBITZ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.81633
$0.81633$0.81633
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Staked BITZ (SBITZ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:10:54 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.777131
$ 0.777131$ 0.777131

--

--

0.00%

0.00%

Staked BITZ (SBITZ) нақты уақыттағы баға $0.81633. Соңғы 24 сағат ішінде SBITZ мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SBITZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 34.29, ал ең төменгісі — $ 0.777131.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SBITZ соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Staked BITZ (SBITZ) Нарықтық ақпарат

$ 43.38K
$ 43.38K$ 43.38K

--
----

$ 34.07K
$ 34.07K$ 34.07K

41.73K
41.73K 41.73K

41,732.302179386
41,732.302179386 41,732.302179386

Staked BITZ нарықтық капитализациясы $ 43.38K, тәуліктік сауда көлемі --. SBITZ айналымдағы мөлшері 41.73K, жалпы мөлшері 41732.302179386. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 34.07K.

Staked BITZ (SBITZ) Баға тарихы USD

Бүгін, Staked BITZ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Staked BITZ - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде Staked BITZ - USD баға өзгерісі $ -0.3188186610 болды.
Соңғы 90 күнде Staked BITZ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ -0.3188186610-39.05%
90 күн$ 0--

Staked BITZ (SBITZ) деген не

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Staked BITZ (SBITZ) Ресурс

Ресми веб-сайт

Staked BITZ Баға болжамы (USD)

Staked BITZ (SBITZ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Staked BITZ (SBITZ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Staked BITZ.

Қазір Staked BITZ баға болжамын тексеріңіз!

SBITZ - жергілікті валюталарға

Staked BITZ (SBITZ) токеномикасы

Staked BITZ (SBITZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SBITZ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Staked BITZ (SBITZ) туралы басқа сұрақтар

Staked BITZ (SBITZ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SBITZ бағасы — 0.81633 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SBITZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SBITZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.81633. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Staked BITZ үшін нарықтық капитализация қандай?
SBITZ үшін нарықтық капитализация: $ 43.38K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SBITZ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SBITZ айналымдағы ұсынысы: 41.73K USD.
SBITZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SBITZ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 34.29 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SBITZ бағасы қандай болды?
SBITZ 0.777131 USD ATL бағасына жетті.
SBITZ үшін сауда көлемі қандай?
SBITZ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SBITZ өседі ме?
SBITZ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SBITZ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:10:54 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,679.26
$106,679.26$106,679.26

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,594.48
$3,594.48$3,594.48

+0.15%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.08
$165.08$165.08

-0.99%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0177
$1.0177$1.0177

-33.14%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,679.26
$106,679.26$106,679.26

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,594.48
$3,594.48$3,594.48

+0.15%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.08
$165.08$165.08

-0.99%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2903
$2.2903$2.2903

-1.57%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$989.82
$989.82$989.82

+0.98%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0745
$0.0745$0.0745

+49.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2001
$0.2001$0.2001

-33.30%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03437
$0.03437$0.03437

+243.70%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000075
$0.000075$0.000075

+240.90%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.2149
$0.2149$0.2149

+131.57%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007587
$0.0000007587$0.0000007587

+90.53%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001718
$0.0000000000001718$0.0000000000001718

+71.80%