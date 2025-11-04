БиржаDEX+
Staked Aria Premier Launch ағымдағы бағасы: 0.951484 USD. Нақты уақыттағы STAPL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STAPL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Staked Aria Premier Launch ағымдағы бағасы: 0.951484 USD. Нақты уақыттағы STAPL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STAPL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STAPL туралы толығырақ

STAPL Баға туралы ақпарат

STAPL деген не

STAPL Ресми веб-сайт

STAPL Токеномикасы

STAPL Баға болжамы

Staked Aria Premier Launch Логотип

Staked Aria Premier Launch Баға (STAPL)

Листингтен жойылды

1 STAPL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.951484
-1.80%1D
mexc
USD
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.945547
24 сағаттық төмен
$ 0.972442
24 сағаттық жоғары

$ 0.945547
$ 0.972442
$ 1.042
$ 0.871702
-0.15%

-1.87%

-3.91%

-3.91%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) нақты уақыттағы баға $0.951484. Соңғы 24 сағат ішінде STAPL мен $ 0.945547 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.972442 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STAPL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.042, ал ең төменгісі — $ 0.871702.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STAPL соңғы бір сағатта -0.15% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.87%, ал соңғы 7 күнде -3.91% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Нарықтық ақпарат

$ 8.04M
--
$ 8.04M
8.45M
8,447,951.860302819
Staked Aria Premier Launch нарықтық капитализациясы $ 8.04M, тәуліктік сауда көлемі --. STAPL айналымдағы мөлшері 8.45M, жалпы мөлшері 8447951.860302819. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.04M.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Баға тарихы USD

Бүгін, Staked Aria Premier Launch - USD баға өзгерісі $ -0.0182158633178402 болды.
Соңғы 30 күнде Staked Aria Premier Launch - USD баға өзгерісі $ +0.0133099290 болды.
Соңғы 60 күнде Staked Aria Premier Launch - USD баға өзгерісі $ +0.0062522013 болды.
Соңғы 90 күнде Staked Aria Premier Launch - USD баға өзгерісі $ +0.0079581986193754 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0182158633178402-1.87%
30 күн$ +0.0133099290+1.40%
60 күн$ +0.0062522013+0.66%
90 күн$ +0.0079581986193754+0.84%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) деген не

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Staked Aria Premier Launch Баға болжамы (USD)

Staked Aria Premier Launch (STAPL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Staked Aria Premier Launch (STAPL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Staked Aria Premier Launch.

Қазір Staked Aria Premier Launch баға болжамын тексеріңіз!

STAPL - жергілікті валюталарға

Staked Aria Premier Launch (STAPL) токеномикасы

Staked Aria Premier Launch (STAPL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STAPL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Staked Aria Premier Launch (STAPL) туралы басқа сұрақтар

Staked Aria Premier Launch (STAPL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STAPL бағасы — 0.951484 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STAPL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STAPL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.951484. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Staked Aria Premier Launch үшін нарықтық капитализация қандай?
STAPL үшін нарықтық капитализация: $ 8.04M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STAPL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STAPL айналымдағы ұсынысы: 8.45M USD.
STAPL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STAPL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.042 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STAPL бағасы қандай болды?
STAPL 0.871702 USD ATL бағасына жетті.
STAPL үшін сауда көлемі қандай?
STAPL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STAPL өседі ме?
STAPL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STAPL баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

