Stacy Staked XTZ ағымдағы бағасы: 0.566294 USD. Нақты уақыттағы STXTZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STXTZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:37:11 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) нақты уақыттағы баға $0.566294. Соңғы 24 сағат ішінде STXTZ мен $ 0.547538 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.605812 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STXTZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.06, ал ең төменгісі — $ 0.464512.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STXTZ соңғы бір сағатта +1.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.47%, ал соңғы 7 күнде -10.24% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

--
----

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

8.95M
8.95M 8.95M

8,954,968.943494
8,954,968.943494 8,954,968.943494

Stacy Staked XTZ нарықтық капитализациясы $ 5.07M, тәуліктік сауда көлемі --. STXTZ айналымдағы мөлшері 8.95M, жалпы мөлшері 8954968.943494. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.07M.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Баға тарихы USD

Бүгін, Stacy Staked XTZ - USD баға өзгерісі $ -0.0265584564946581 болды.
Соңғы 30 күнде Stacy Staked XTZ - USD баға өзгерісі $ -0.1144475077 болды.
Соңғы 60 күнде Stacy Staked XTZ - USD баға өзгерісі $ -0.1947624940 болды.
Соңғы 90 күнде Stacy Staked XTZ - USD баға өзгерісі $ -0.2263934381969232 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0265584564946581-4.47%
30 күн$ -0.1144475077-20.20%
60 күн$ -0.1947624940-34.39%
90 күн$ -0.2263934381969232-28.56%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) деген не

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Stacy Staked XTZ (STXTZ) туралы басқа сұрақтар

Stacy Staked XTZ (STXTZ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STXTZ бағасы — 0.566294 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STXTZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STXTZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.566294. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Stacy Staked XTZ үшін нарықтық капитализация қандай?
STXTZ үшін нарықтық капитализация: $ 5.07M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STXTZ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STXTZ айналымдағы ұсынысы: 8.95M USD.
STXTZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STXTZ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.06 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STXTZ бағасы қандай болды?
STXTZ 0.464512 USD ATL бағасына жетті.
STXTZ үшін сауда көлемі қандай?
STXTZ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STXTZ өседі ме?
STXTZ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STXTZ баға болжамын қарап көріңіз.
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

