Squirrel Swap (SQRL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Squirrel Swap (SQRL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Squirrel Swap (SQRL) туралы ақпарат

Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts!

Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem.

Why Choose Squirrel Swap?

• Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks.

• Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders.

• Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto.

Making a Difference with Every Swap

Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.

Ресми веб-сайт:
https://squirrelswap.org

Squirrel Swap (SQRL) токеномикасы мен бағасын талдау

Squirrel Swap (SQRL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K
Жалпы қамтуы:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Айналымдағы қамту:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00352178
$ 0.00352178$ 0.00352178
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Squirrel Swap (SQRL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Squirrel Swap (SQRL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SQRL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SQRL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SQRL токеномикасын түсінген болсаңыз, SQRL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SQRL бағасының болжамы

SQRL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SQRL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.