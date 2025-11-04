БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
SPY AI AGENT by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00007623 USD. Нақты уақыттағы SPYAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPYAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!SPY AI AGENT by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00007623 USD. Нақты уақыттағы SPYAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPYAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPYAI туралы толығырақ

SPYAI Баға туралы ақпарат

SPYAI деген не

SPYAI Ресми веб-сайт

SPYAI Токеномикасы

SPYAI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

SPY AI AGENT by Virtuals Логотип

SPY AI AGENT by Virtuals Баға (SPYAI)

Листингтен жойылды

1 SPYAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-16.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:10:20 (UTC+8)

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00007217
$ 0.00007217$ 0.00007217
24 сағаттық төмен
$ 0.0000938
$ 0.0000938$ 0.0000938
24 сағаттық жоғары

$ 0.00007217
$ 0.00007217$ 0.00007217

$ 0.0000938
$ 0.0000938$ 0.0000938

$ 0.00023634
$ 0.00023634$ 0.00023634

$ 0.00003335
$ 0.00003335$ 0.00003335

-3.49%

-16.27%

-17.26%

-17.26%

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) нақты уақыттағы баға $0.00007623. Соңғы 24 сағат ішінде SPYAI мен $ 0.00007217 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000938 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPYAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00023634, ал ең төменгісі — $ 0.00003335.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPYAI соңғы бір сағатта -3.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.27%, ал соңғы 7 күнде -17.26% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Нарықтық ақпарат

$ 78.10K
$ 78.10K$ 78.10K

--
----

$ 78.10K
$ 78.10K$ 78.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SPY AI AGENT by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 78.10K, тәуліктік сауда көлемі --. SPYAI айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 78.10K.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Баға тарихы USD

Бүгін, SPY AI AGENT by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде SPY AI AGENT by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0000017249 болды.
Соңғы 60 күнде SPY AI AGENT by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000332124 болды.
Соңғы 90 күнде SPY AI AGENT by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-16.27%
30 күн$ +0.0000017249+2.26%
60 күн$ -0.0000332124-43.56%
90 күн$ 0--

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) деген не

SPY AI Agent – AI-powered security for crypto investors. Detect fraud, verify smart contracts, and invest with confidence. Hold $SPYAI to access and maintain a lifetime record of every agent in the Agent Directory. SpyAgent delivers real-time actionable insights and instantly detects emerging issues by scanning agent identities across our database, their public codebases on GitHub, and other relevant sources.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

SPY AI AGENT by Virtuals Баға болжамы (USD)

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SPY AI AGENT by Virtuals.

Қазір SPY AI AGENT by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

SPYAI - жергілікті валюталарға

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) токеномикасы

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPYAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) туралы басқа сұрақтар

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPYAI бағасы — 0.00007623 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPYAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPYAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00007623. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SPY AI AGENT by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
SPYAI үшін нарықтық капитализация: $ 78.10K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPYAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPYAI айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
SPYAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPYAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00023634 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPYAI бағасы қандай болды?
SPYAI 0.00003335 USD ATL бағасына жетті.
SPYAI үшін сауда көлемі қандай?
SPYAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SPYAI өседі ме?
SPYAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPYAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:10:20 (UTC+8)

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,707.21
$106,707.21$106,707.21

+0.90%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.11
$3,593.11$3,593.11

+0.11%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.16
$165.16$165.16

-0.94%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0255
$1.0255$1.0255

-32.63%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,707.21
$106,707.21$106,707.21

+0.90%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.11
$3,593.11$3,593.11

+0.11%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.16
$165.16$165.16

-0.94%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2914
$2.2914$2.2914

-1.52%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$989.59
$989.59$989.59

+0.96%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0746
$0.0746$0.0746

+49.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1999
$0.1999$0.1999

-33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03437
$0.03437$0.03437

+243.70%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000075
$0.000075$0.000075

+240.90%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.2131
$0.2131$0.2131

+129.63%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007426
$0.0000007426$0.0000007426

+86.48%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001724
$0.0000000000001724$0.0000000000001724

+72.40%