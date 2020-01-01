Spunk (SPUNK) токеномикасы

Spunk (SPUNK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Spunk (SPUNK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Spunk (SPUNK) туралы ақпарат

Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana.

Ресми веб-сайт:
https://spunk.lol

Spunk (SPUNK) токеномикасы мен бағасын талдау

Spunk (SPUNK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.83K
$ 2.83K
Жалпы қамтуы:
$ 983.01M
$ 983.01M
Айналымдағы қамту:
$ 876.16M
$ 876.16M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.17K
$ 3.17K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00433601
$ 0.00433601
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Spunk (SPUNK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Spunk (SPUNK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SPUNK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SPUNK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SPUNK токеномикасын түсінген болсаңыз, SPUNK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SPUNK бағасының болжамы

SPUNK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SPUNK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.