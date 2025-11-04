БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Sploots by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SPLOOT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPLOOT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Sploots by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SPLOOT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPLOOT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPLOOT туралы толығырақ

SPLOOT Баға туралы ақпарат

SPLOOT деген не

SPLOOT Ресми веб-сайт

SPLOOT Токеномикасы

SPLOOT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Sploots by Virtuals Логотип

Sploots by Virtuals Баға (SPLOOT)

Листингтен жойылды

1 SPLOOT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00042408
$0.00042408$0.00042408
-12.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:36:44 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0
$ 0$ 0

+5.65%

-12.24%

-18.80%

-18.80%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SPLOOT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPLOOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00198963, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPLOOT соңғы бір сағатта +5.65% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.24%, ал соңғы 7 күнде -18.80% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Нарықтық ақпарат

$ 422.91K
$ 422.91K$ 422.91K

--
----

$ 422.91K
$ 422.91K$ 422.91K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Sploots by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 422.91K, тәуліктік сауда көлемі --. SPLOOT айналымдағы мөлшері 997.25M, жалпы мөлшері 997247740.9496186. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 422.91K.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Баға тарихы USD

Бүгін, Sploots by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Sploots by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Sploots by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Sploots by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-12.24%
30 күн$ 0-64.83%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Sploots by Virtuals (SPLOOT) деген не

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Sploots by Virtuals Баға болжамы (USD)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sploots by Virtuals (SPLOOT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sploots by Virtuals.

Қазір Sploots by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

SPLOOT - жергілікті валюталарға

Sploots by Virtuals (SPLOOT) токеномикасы

Sploots by Virtuals (SPLOOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPLOOT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Sploots by Virtuals (SPLOOT) туралы басқа сұрақтар

Sploots by Virtuals (SPLOOT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPLOOT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPLOOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPLOOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sploots by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
SPLOOT үшін нарықтық капитализация: $ 422.91K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPLOOT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPLOOT айналымдағы ұсынысы: 997.25M USD.
SPLOOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPLOOT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00198963 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPLOOT бағасы қандай болды?
SPLOOT 0 USD ATL бағасына жетті.
SPLOOT үшін сауда көлемі қандай?
SPLOOT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SPLOOT өседі ме?
SPLOOT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPLOOT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:36:44 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,367.92
$107,367.92$107,367.92

+1.53%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,652.18
$3,652.18$3,652.18

+1.76%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.68
$169.68$169.68

+1.76%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9691
$0.9691$0.9691

+2.90%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,367.92
$107,367.92$107,367.92

+1.53%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,652.18
$3,652.18$3,652.18

+1.76%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.68
$169.68$169.68

+1.76%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3738
$2.3738$2.3738

+2.01%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,004.20
$1,004.20$1,004.20

+2.45%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0749
$0.0749$0.0749

+49.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3956
$0.3956$0.3956

+31.86%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04260
$0.04260$0.04260

+326.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000055
$0.000055$0.000055

+150.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007402
$0.0000007402$0.0000007402

+85.88%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001921
$0.0000000000001921$0.0000000000001921

+92.10%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0749
$0.0749$0.0749

+49.80%