SPLASH ағымдағы бағасы: 0.01452656 USD. Нақты уақыттағы SPLASH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPLASH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!SPLASH ағымдағы бағасы: 0.01452656 USD. Нақты уақыттағы SPLASH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPLASH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPLASH туралы толығырақ

SPLASH Баға туралы ақпарат

SPLASH деген не

SPLASH Ресми веб-сайт

SPLASH Токеномикасы

SPLASH Баға болжамы

SPLASH Логотип

SPLASH Баға (SPLASH)

1 SPLASH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01452656
$0.01452656$0.01452656
0.00%1D
mexc
USD
SPLASH (SPLASH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:09:43 (UTC+8)

SPLASH (SPLASH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051178
$ 0.051178$ 0.051178

$ 0.00494731
$ 0.00494731$ 0.00494731

--

--

+9.40%

+9.40%

SPLASH (SPLASH) нақты уақыттағы баға $0.01452656. Соңғы 24 сағат ішінде SPLASH мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPLASH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.051178, ал ең төменгісі — $ 0.00494731.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPLASH соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +9.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SPLASH (SPLASH) Нарықтық ақпарат

$ 145.26K
$ 145.26K$ 145.26K

--
----

$ 145.27K
$ 145.27K$ 145.27K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

SPLASH нарықтық капитализациясы $ 145.26K, тәуліктік сауда көлемі --. SPLASH айналымдағы мөлшері 10.00M, жалпы мөлшері 10000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 145.27K.

SPLASH (SPLASH) Баға тарихы USD

Бүгін, SPLASH - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде SPLASH - USD баға өзгерісі $ +0.0099881227 болды.
Соңғы 60 күнде SPLASH - USD баға өзгерісі $ -0.0017145626 болды.
Соңғы 90 күнде SPLASH - USD баға өзгерісі $ -0.013266245626734196 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ +0.0099881227+68.76%
60 күн$ -0.0017145626-11.80%
90 күн$ -0.013266245626734196-47.73%

SPLASH (SPLASH) деген не

SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets.

Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors.

SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SPLASH (SPLASH) Ресурс

Ресми веб-сайт

SPLASH Баға болжамы (USD)

SPLASH (SPLASH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SPLASH (SPLASH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SPLASH.

Қазір SPLASH баға болжамын тексеріңіз!

SPLASH - жергілікті валюталарға

SPLASH (SPLASH) токеномикасы

SPLASH (SPLASH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPLASH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SPLASH (SPLASH) туралы басқа сұрақтар

SPLASH (SPLASH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPLASH бағасы — 0.01452656 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPLASH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPLASH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01452656. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SPLASH үшін нарықтық капитализация қандай?
SPLASH үшін нарықтық капитализация: $ 145.26K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPLASH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPLASH айналымдағы ұсынысы: 10.00M USD.
SPLASH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPLASH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.051178 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPLASH бағасы қандай болды?
SPLASH 0.00494731 USD ATL бағасына жетті.
SPLASH үшін сауда көлемі қандай?
SPLASH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SPLASH өседі ме?
SPLASH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPLASH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:09:43 (UTC+8)

