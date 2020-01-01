Spintria (SP) токеномикасы
Spintria (SP) туралы ақпарат
Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety.
Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants.
Security and Privacy
- Problem: Leakage of personal data and confidential information.
- Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security.
Financial Barriers
- Problem: Limited access to traditional financial services.
- Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations.
Censorship and Legal Restrictions
- Problem: Strict legal constraints and content censorship.
- Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor.
Exploitation and Lack of Fair Compensation
- Problem: Unfair working conditions and low earnings.
- Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP.
Monetization Challenges
- Problem: Difficulties in monetizing content.
- Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries.
Lack of Innovation
- Problem: Insufficient technological innovation.
- Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP.
Stigmatization and Social Pressure
- Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers.
- Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP.
Content Quality Issues
- Problem: Low-quality content.
- Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP.
Market Access Issues
- Problem: Limited access to the global market.
- Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access.
Intellectual Property Protection Issues
- Problem: Piracy and illegal content distribution.
- Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP.
Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry.
Spintria (SP) токеномикасы мен бағасын талдау
Spintria (SP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Spintria (SP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Spintria (SP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SP токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SP токеномикасын түсінген болсаңыз, SP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SP бағасының болжамы
SP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.