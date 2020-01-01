Spintop (SPIN) токеномикасы
Spintop (SPIN) туралы ақпарат
Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews.
Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles:
Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users.
Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming.
Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other.
NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.
Spintop (SPIN) токеномикасы мен бағасын талдау
Spintop (SPIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Spintop (SPIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Spintop (SPIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SPIN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SPIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SPIN токеномикасын түсінген болсаңыз, SPIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.