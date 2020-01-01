Spin It (SPIN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Spin It (SPIN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Spin It (SPIN) туралы ақпарат

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more.

Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee.

Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!

Ресми веб-сайт:
https://spinit.owl.games/

Spin It (SPIN) токеномикасы мен бағасын талдау

Spin It (SPIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 623.60K
$ 623.60K
Жалпы қамтуы:
$ 995.50M
$ 995.50M
Айналымдағы қамту:
$ 178.51M
$ 178.51M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.48M
$ 3.48M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00577706
$ 0.00577706
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00175638
$ 0.00175638
Қазіргі баға:
$ 0.00349332
$ 0.00349332

Spin It (SPIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Spin It (SPIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SPIN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SPIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SPIN токеномикасын түсінген болсаңыз, SPIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.