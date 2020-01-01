SpartaDEX (SPARTA) токеномикасы
SpartaDEX (SPARTA) туралы ақпарат
SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity.
By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to
- Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;
- Promote and facilitate the launch of new, promising projects
- Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards
- Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface
- Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer
- Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges
- Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program
SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.
SpartaDEX (SPARTA) токеномикасы мен бағасын талдау
SpartaDEX (SPARTA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
SpartaDEX (SPARTA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
SpartaDEX (SPARTA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SPARTA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SPARTA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SPARTA токеномикасын түсінген болсаңыз, SPARTA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SPARTA бағасының болжамы
SPARTA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SPARTA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.