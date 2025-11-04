БиржаDEX+
SparkDEX ағымдағы бағасы: 0.0233454 USD. Нақты уақыттағы SPRK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPRK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPRK туралы толығырақ

SPRK Баға туралы ақпарат

SPRK деген не

SPRK Ресми веб-сайт

SPRK Токеномикасы

SPRK Баға болжамы

SparkDEX Логотип

SparkDEX Баға (SPRK)

Листингтен жойылды

1 SPRK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0233454
-2.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
SparkDEX (SPRK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:36:28 (UTC+8)

SparkDEX (SPRK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02272252
24 сағаттық төмен
$ 0.0252679
24 сағаттық жоғары

$ 0.02272252
$ 0.0252679
$ 0.04726344
$ 0.01998888
+1.13%

-2.94%

-9.40%

-9.40%

SparkDEX (SPRK) нақты уақыттағы баға $0.0233454. Соңғы 24 сағат ішінде SPRK мен $ 0.02272252 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0252679 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPRK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04726344, ал ең төменгісі — $ 0.01998888.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPRK соңғы бір сағатта +1.13% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.94%, ал соңғы 7 күнде -9.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SparkDEX (SPRK) Нарықтық ақпарат

$ 1.54M
--
$ 23.25M
65.83M
995,875,261.0
SparkDEX нарықтық капитализациясы $ 1.54M, тәуліктік сауда көлемі --. SPRK айналымдағы мөлшері 65.83M, жалпы мөлшері 995875261.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 23.25M.

SparkDEX (SPRK) Баға тарихы USD

Бүгін, SparkDEX - USD баға өзгерісі $ -0.00070779366352255 болды.
Соңғы 30 күнде SparkDEX - USD баға өзгерісі $ -0.0085006040 болды.
Соңғы 60 күнде SparkDEX - USD баға өзгерісі $ -0.0070853289 болды.
Соңғы 90 күнде SparkDEX - USD баға өзгерісі $ -0.01392031659217938 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00070779366352255-2.94%
30 күн$ -0.0085006040-36.41%
60 күн$ -0.0070853289-30.35%
90 күн$ -0.01392031659217938-37.35%

SparkDEX (SPRK) деген не

SparkDEX is an all-in-one DeFi Hub on Flare Network, featuring a perpetual exchange designed for advanced cryptocurrency trading. Built on the Flare Network, it provides tools for traders, liquidity providers, and yield farmers to execute sophisticated strategies in a seamless and efficient environment. SparkDEX is pioneering next-generation DeFi by harnessing major developments in artificial intelligence, high-performance DeFi tooling, and on-chain data aggregation and analytics

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SparkDEX (SPRK) Ресурс

Ресми веб-сайт

SparkDEX Баға болжамы (USD)

SparkDEX (SPRK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SparkDEX (SPRK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SparkDEX.

Қазір SparkDEX баға болжамын тексеріңіз!

SPRK - жергілікті валюталарға

SparkDEX (SPRK) токеномикасы

SparkDEX (SPRK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPRK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SparkDEX (SPRK) туралы басқа сұрақтар

SparkDEX (SPRK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPRK бағасы — 0.0233454 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPRK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPRK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0233454. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SparkDEX үшін нарықтық капитализация қандай?
SPRK үшін нарықтық капитализация: $ 1.54M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPRK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPRK айналымдағы ұсынысы: 65.83M USD.
SPRK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPRK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04726344 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPRK бағасы қандай болды?
SPRK 0.01998888 USD ATL бағасына жетті.
SPRK үшін сауда көлемі қандай?
SPRK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SPRK өседі ме?
SPRK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPRK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:36:28 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

