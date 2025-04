SpaceApe (SPACEAPE) деген не

SpaceApe is a meme token on Hedera that has a total fixed supply of 12 billion (12,000,000,000) and there are no keys. The token can be swapped on SaucerSwap DEX and traded with three liquidity pairs:HBAR, SAUCE, and XSAUCE.

