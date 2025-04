Sovryn Dollar (DLLR) деген не

Bitcoin-backed dollar-pegged stablecoin, forked from Liquity, with RBTC (rootstock bitcoin peg) as the collateral. Currently overcollateralized 300% by bitcoin. Has been on mainnet for over a year.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Sovryn Dollar (DLLR) Ресурс Whitepaper Ресми веб-сайт