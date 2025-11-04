БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Songjam by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00012037 USD. Нақты уақыттағы SANG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SANG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SANG туралы толығырақ

SANG Баға туралы ақпарат

SANG деген не

SANG Whitepaper

SANG Ресми веб-сайт

SANG Токеномикасы

SANG Баға болжамы

Songjam by Virtuals Баға (SANG)

$0.00012037
-17.00%1D
Songjam by Virtuals (SANG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:08:30 (UTC+8)

Songjam by Virtuals (SANG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00011414
24 сағаттық төмен
$ 0.00014862
24 сағаттық жоғары

$ 0.00011414
$ 0.00014862
$ 0.0004887
$ 0.00005747
-4.06%

-17.02%

-15.36%

-15.36%

Songjam by Virtuals (SANG) нақты уақыттағы баға $0.00012037. Соңғы 24 сағат ішінде SANG мен $ 0.00011414 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00014862 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SANG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0004887, ал ең төменгісі — $ 0.00005747.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SANG соңғы бір сағатта -4.06% өзгерді, 24 сағат ішінде -17.02%, ал соңғы 7 күнде -15.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Songjam by Virtuals (SANG) Нарықтық ақпарат

$ 83.08K
--
$ 123.35K
673.55M
1,000,000,000.0
Songjam by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 83.08K, тәуліктік сауда көлемі --. SANG айналымдағы мөлшері 673.55M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 123.35K.

Songjam by Virtuals (SANG) Баға тарихы USD

Бүгін, Songjam by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Songjam by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000096971 болды.
Соңғы 60 күнде Songjam by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000724725 болды.
Соңғы 90 күнде Songjam by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.00025951446856348666 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-17.02%
30 күн$ -0.0000096971-8.05%
60 күн$ -0.0000724725-60.20%
90 күн$ -0.00025951446856348666-68.31%

Songjam by Virtuals (SANG) деген не

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Songjam by Virtuals (SANG) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Songjam by Virtuals Баға болжамы (USD)

Songjam by Virtuals (SANG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Songjam by Virtuals (SANG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Songjam by Virtuals.

Қазір Songjam by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

SANG - жергілікті валюталарға

Songjam by Virtuals (SANG) токеномикасы

Songjam by Virtuals (SANG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SANG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Songjam by Virtuals (SANG) туралы басқа сұрақтар

Songjam by Virtuals (SANG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SANG бағасы — 0.00012037 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SANG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SANG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00012037. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Songjam by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
SANG үшін нарықтық капитализация: $ 83.08K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SANG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SANG айналымдағы ұсынысы: 673.55M USD.
SANG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SANG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0004887 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SANG бағасы қандай болды?
SANG 0.00005747 USD ATL бағасына жетті.
SANG үшін сауда көлемі қандай?
SANG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SANG өседі ме?
SANG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SANG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:08:30 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

