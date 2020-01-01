Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) туралы ақпарат

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

Ресми веб-сайт:
https://app.solv.finance/jupiter

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) токеномикасы мен бағасын талдау

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 62.72M
Жалпы қамтуы:
$ 528.66
Айналымдағы қамту:
$ 528.66
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 62.72M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 130,885
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 72,207
Қазіргі баға:
$ 118,650
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SOLVBTC.JUP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SOLVBTC.JUP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SOLVBTC.JUP токеномикасын түсінген болсаңыз, SOLVBTC.JUP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

