БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
SolNav AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SOLNAV-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SOLNAV баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!SolNav AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SOLNAV-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SOLNAV баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SOLNAV туралы толығырақ

SOLNAV Баға туралы ақпарат

SOLNAV деген не

SOLNAV Ресми веб-сайт

SOLNAV Токеномикасы

SOLNAV Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

SolNav AI Логотип

SolNav AI Баға (SOLNAV)

Листингтен жойылды

1 SOLNAV-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00038377
$0.00038377$0.00038377
-12.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
SolNav AI (SOLNAV) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:08:00 (UTC+8)

SolNav AI (SOLNAV) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00638547
$ 0.00638547$ 0.00638547

$ 0
$ 0$ 0

-2.23%

-12.13%

-18.63%

-18.63%

SolNav AI (SOLNAV) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SOLNAV мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SOLNAV үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00638547, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SOLNAV соңғы бір сағатта -2.23% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.13%, ал соңғы 7 күнде -18.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SolNav AI (SOLNAV) Нарықтық ақпарат

$ 38.35K
$ 38.35K$ 38.35K

--
----

$ 57.51K
$ 57.51K$ 57.51K

99.94M
99.94M 99.94M

149,844,766.9192989
149,844,766.9192989 149,844,766.9192989

SolNav AI нарықтық капитализациясы $ 38.35K, тәуліктік сауда көлемі --. SOLNAV айналымдағы мөлшері 99.94M, жалпы мөлшері 149844766.9192989. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 57.51K.

SolNav AI (SOLNAV) Баға тарихы USD

Бүгін, SolNav AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде SolNav AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде SolNav AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде SolNav AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-12.13%
30 күн$ 0-40.84%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

SolNav AI (SOLNAV) деген не

Drive to Earn AI Navigation

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SolNav AI (SOLNAV) Ресурс

Ресми веб-сайт

SolNav AI Баға болжамы (USD)

SolNav AI (SOLNAV) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SolNav AI (SOLNAV) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SolNav AI.

Қазір SolNav AI баға болжамын тексеріңіз!

SOLNAV - жергілікті валюталарға

SolNav AI (SOLNAV) токеномикасы

SolNav AI (SOLNAV) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SOLNAV токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SolNav AI (SOLNAV) туралы басқа сұрақтар

SolNav AI (SOLNAV) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SOLNAV бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SOLNAV-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SOLNAV-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SolNav AI үшін нарықтық капитализация қандай?
SOLNAV үшін нарықтық капитализация: $ 38.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SOLNAV үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SOLNAV айналымдағы ұсынысы: 99.94M USD.
SOLNAV үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SOLNAV барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00638547 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SOLNAV бағасы қандай болды?
SOLNAV 0 USD ATL бағасына жетті.
SOLNAV үшін сауда көлемі қандай?
SOLNAV үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SOLNAV өседі ме?
SOLNAV биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SOLNAV баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:08:00 (UTC+8)

SolNav AI (SOLNAV) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,723.87
$106,723.87$106,723.87

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,594.44
$3,594.44$3,594.44

+0.15%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.16
$165.16$165.16

-0.94%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0212
$1.0212$1.0212

-32.91%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,723.87
$106,723.87$106,723.87

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,594.44
$3,594.44$3,594.44

+0.15%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.16
$165.16$165.16

-0.94%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2874
$2.2874$2.2874

-1.70%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.51
$990.51$990.51

+1.05%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0746
$0.0746$0.0746

+49.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2000
$0.2000$0.2000

-33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03437
$0.03437$0.03437

+243.70%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000084
$0.000084$0.000084

+281.81%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.2113
$0.2113$0.2113

+127.69%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007192
$0.0000007192$0.0000007192

+80.61%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001710
$0.0000000000001710$0.0000000000001710

+71.00%