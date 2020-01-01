Solmax (SOLMAX) токеномикасы

Solmax (SOLMAX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Solmax (SOLMAX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Solmax (SOLMAX) туралы ақпарат

Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.

Ресми веб-сайт:
https://solmax.pro/

Solmax (SOLMAX) токеномикасы мен бағасын талдау

Solmax (SOLMAX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 37.46K
$ 37.46K$ 37.46K
Жалпы қамтуы:
$ 299.55K
$ 299.55K$ 299.55K
Айналымдағы қамту:
$ 299.55K
$ 299.55K$ 299.55K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 37.46K
$ 37.46K$ 37.46K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 9.66
$ 9.66$ 9.66
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.03384117
$ 0.03384117$ 0.03384117
Қазіргі баға:
$ 0.125699
$ 0.125699$ 0.125699

Solmax (SOLMAX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Solmax (SOLMAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SOLMAX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SOLMAX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SOLMAX токеномикасын түсінген болсаңыз, SOLMAX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SOLMAX бағасының болжамы

SOLMAX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SOLMAX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.