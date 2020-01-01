SolLytics (LYTICS) токеномикасы
SolLytics (LYTICS) туралы ақпарат
What is the project about?
This project is an all-in-one trading companion designed specifically for Solana-based traders. It leverages AI-powered analysis to identify potential rug pulls, track emerging market trends, and facilitate the early discovery of newly launched tokens. The platform provides real-time insights into trending assets, monitors the activity of key opinion leaders (KOLs), and equips users with advanced tools to make informed trading decisions and stay ahead of the market.
SolLytics (LYTICS) токеномикасы мен бағасын талдау
SolLytics (LYTICS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
SolLytics (LYTICS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
SolLytics (LYTICS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LYTICS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LYTICS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LYTICS токеномикасын түсінген болсаңыз, LYTICS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
LYTICS бағасының болжамы
LYTICS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LYTICS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.