Solid ағымдағы бағасы: 0.983767 USD. Нақты уақыттағы SOLID-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SOLID баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SOLID туралы толығырақ

SOLID Баға туралы ақпарат

SOLID деген не

SOLID Whitepaper

SOLID Ресми веб-сайт

SOLID Токеномикасы

SOLID Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Solid Логотип

Solid Баға (SOLID)

Листингтен жойылды

1 SOLID-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.988136
$0.988136$0.988136
-0.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Solid (SOLID) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:07:53 (UTC+8)

Solid (SOLID) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.970026
$ 0.970026$ 0.970026
24 сағаттық төмен
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 сағаттық жоғары

$ 0.970026
$ 0.970026$ 0.970026

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 0.342748
$ 0.342748$ 0.342748

+1.16%

-1.00%

-0.45%

-0.45%

Solid (SOLID) нақты уақыттағы баға $0.983767. Соңғы 24 сағат ішінде SOLID мен $ 0.970026 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.002 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SOLID үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.093, ал ең төменгісі — $ 0.342748.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SOLID соңғы бір сағатта +1.16% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.00%, ал соңғы 7 күнде -0.45% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Solid (SOLID) Нарықтық ақпарат

$ 79.38K
$ 79.38K$ 79.38K

--
----

$ 79.38K
$ 79.38K$ 79.38K

81.03K
81.03K 81.03K

81,026.862193
81,026.862193 81,026.862193

Solid нарықтық капитализациясы $ 79.38K, тәуліктік сауда көлемі --. SOLID айналымдағы мөлшері 81.03K, жалпы мөлшері 81026.862193. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 79.38K.

Solid (SOLID) Баға тарихы USD

Бүгін, Solid - USD баға өзгерісі $ -0.0100166241791422 болды.
Соңғы 30 күнде Solid - USD баға өзгерісі $ -0.0209547289 болды.
Соңғы 60 күнде Solid - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Solid - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0100166241791422-1.00%
30 күн$ -0.0209547289-2.13%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Solid (SOLID) деген не

SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Solid (SOLID) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Solid Баға болжамы (USD)

Solid (SOLID) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Solid (SOLID) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Solid.

Қазір Solid баға болжамын тексеріңіз!

SOLID - жергілікті валюталарға

Solid (SOLID) токеномикасы

Solid (SOLID) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SOLID токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Solid (SOLID) туралы басқа сұрақтар

Solid (SOLID) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SOLID бағасы — 0.983767 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SOLID-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SOLID-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.983767. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Solid үшін нарықтық капитализация қандай?
SOLID үшін нарықтық капитализация: $ 79.38K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SOLID үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SOLID айналымдағы ұсынысы: 81.03K USD.
SOLID үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SOLID барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.093 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SOLID бағасы қандай болды?
SOLID 0.342748 USD ATL бағасына жетті.
SOLID үшін сауда көлемі қандай?
SOLID үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SOLID өседі ме?
SOLID биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SOLID баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:07:53 (UTC+8)

Solid (SOLID) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

