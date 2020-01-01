SolForge Fusion (SFG) токеномикасы

SolForge Fusion (SFG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, SolForge Fusion (SFG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

SolForge Fusion (SFG) туралы ақпарат

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries.

Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

Ресми веб-сайт:
https://solforgefusion.com/
Whitepaper:
https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview

SolForge Fusion (SFG) токеномикасы мен бағасын талдау

SolForge Fusion (SFG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M
Жалпы қамтуы:
$ 84.43M
$ 84.43M$ 84.43M
Айналымдағы қамту:
$ 6.89M
$ 6.89M$ 6.89M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 59.46M
$ 59.46M$ 59.46M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3.45
$ 3.45$ 3.45
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.212965
$ 0.212965$ 0.212965
Қазіргі баға:
$ 0.699728
$ 0.699728$ 0.699728

SolForge Fusion (SFG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

SolForge Fusion (SFG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SFG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SFG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SFG токеномикасын түсінген болсаңыз, SFG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SFG бағасының болжамы

SFG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SFG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.