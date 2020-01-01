SOLAPE (SOLAPE) токеномикасы
SOLAPE (SOLAPE) туралы ақпарат
SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community.
SOLAPE (SOLAPE) токеномикасы мен бағасын талдау
SOLAPE (SOLAPE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
SOLAPE (SOLAPE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
SOLAPE (SOLAPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SOLAPE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SOLAPE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SOLAPE токеномикасын түсінген болсаңыз, SOLAPE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SOLAPE бағасының болжамы
SOLAPE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SOLAPE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.