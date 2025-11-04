БиржаDEX+
Solana Stock Index ағымдағы бағасы: 0.00087658 USD. Нақты уақыттағы SSX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SSX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SSX туралы толығырақ

SSX Баға туралы ақпарат

SSX деген не

SSX Ресми веб-сайт

SSX Токеномикасы

SSX Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Solana Stock Index Логотип

Solana Stock Index Баға (SSX)

Листингтен жойылды

$0.00087285
-11.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Solana Stock Index (SSX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:35:41 (UTC+8)

Solana Stock Index (SSX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.55%

-11.89%

-16.38%

-16.38%

Solana Stock Index (SSX) нақты уақыттағы баға $0.00087658. Соңғы 24 сағат ішінде SSX мен $ 0.00086733 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0011036 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SSX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00575945, ал ең төменгісі — $ 0.0006277.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SSX соңғы бір сағатта -0.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.89%, ал соңғы 7 күнде -16.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Solana Stock Index (SSX) Нарықтық ақпарат

Solana Stock Index нарықтық капитализациясы $ 860.89K, тәуліктік сауда көлемі --. SSX айналымдағы мөлшері 982.10M, жалпы мөлшері 982098575.248529. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 860.89K.

Solana Stock Index (SSX) Баға тарихы USD

Бүгін, Solana Stock Index - USD баға өзгерісі $ -0.000118375718627449 болды.
Соңғы 30 күнде Solana Stock Index - USD баға өзгерісі $ -0.0004073414 болды.
Соңғы 60 күнде Solana Stock Index - USD баға өзгерісі $ -0.0006094084 болды.
Соңғы 90 күнде Solana Stock Index - USD баға өзгерісі $ -0.0012635023592592874 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000118375718627449-11.89%
30 күн$ -0.0004073414-46.46%
60 күн$ -0.0006094084-69.52%
90 күн$ -0.0012635023592592874-59.03%

Solana Stock Index (SSX) деген не

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Solana Stock Index (SSX) Ресурс

Ресми веб-сайт

Solana Stock Index Баға болжамы (USD)

Solana Stock Index (SSX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Solana Stock Index (SSX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Solana Stock Index.

Қазір Solana Stock Index баға болжамын тексеріңіз!

SSX - жергілікті валюталарға

Solana Stock Index (SSX) токеномикасы

Solana Stock Index (SSX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SSX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Solana Stock Index (SSX) туралы басқа сұрақтар

Solana Stock Index (SSX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SSX бағасы — 0.00087658 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SSX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SSX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00087658. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Solana Stock Index үшін нарықтық капитализация қандай?
SSX үшін нарықтық капитализация: $ 860.89K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SSX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SSX айналымдағы ұсынысы: 982.10M USD.
SSX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SSX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00575945 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SSX бағасы қандай болды?
SSX 0.0006277 USD ATL бағасына жетті.
SSX үшін сауда көлемі қандай?
SSX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SSX өседі ме?
SSX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SSX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:35:41 (UTC+8)

Solana Stock Index (SSX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

