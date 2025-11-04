БиржаDEX+
Solana Cat ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SOLCAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SOLCAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SOLCAT туралы толығырақ

SOLCAT Баға туралы ақпарат

SOLCAT деген не

SOLCAT Ресми веб-сайт

SOLCAT Токеномикасы

SOLCAT Баға болжамы

Solana Cat Логотип

Solana Cat Баға (SOLCAT)

Листингтен жойылды

1 SOLCAT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-22.50%1D
mexc
USD
Solana Cat (SOLCAT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:07:22 (UTC+8)

Solana Cat (SOLCAT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.64%

-22.55%

-30.36%

-30.36%

Solana Cat (SOLCAT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SOLCAT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SOLCAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SOLCAT соңғы бір сағатта -1.64% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.55%, ал соңғы 7 күнде -30.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Solana Cat (SOLCAT) Нарықтық ақпарат

$ 22.44K
$ 22.44K$ 22.44K

--
----

$ 22.44K
$ 22.44K$ 22.44K

996.24M
996.24M 996.24M

996,244,099.351843
996,244,099.351843 996,244,099.351843

Solana Cat нарықтық капитализациясы $ 22.44K, тәуліктік сауда көлемі --. SOLCAT айналымдағы мөлшері 996.24M, жалпы мөлшері 996244099.351843. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 22.44K.

Solana Cat (SOLCAT) Баға тарихы USD

Бүгін, Solana Cat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Solana Cat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Solana Cat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Solana Cat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-22.55%
30 күн$ 0-36.84%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Solana Cat (SOLCAT) деген не

SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc.

You can just do things (on solana)

Solana Cat (SOLCAT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Solana Cat Баға болжамы (USD)

Solana Cat (SOLCAT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Solana Cat (SOLCAT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Solana Cat.

Қазір Solana Cat баға болжамын тексеріңіз!

SOLCAT - жергілікті валюталарға

Solana Cat (SOLCAT) токеномикасы

Solana Cat (SOLCAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SOLCAT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Solana Cat (SOLCAT) туралы басқа сұрақтар

Solana Cat (SOLCAT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SOLCAT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SOLCAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SOLCAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Solana Cat үшін нарықтық капитализация қандай?
SOLCAT үшін нарықтық капитализация: $ 22.44K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SOLCAT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SOLCAT айналымдағы ұсынысы: 996.24M USD.
SOLCAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SOLCAT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SOLCAT бағасы қандай болды?
SOLCAT 0 USD ATL бағасына жетті.
SOLCAT үшін сауда көлемі қандай?
SOLCAT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SOLCAT өседі ме?
SOLCAT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SOLCAT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:07:22 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

