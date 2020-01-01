Snake wif Hat (SSSSS) токеномикасы

Snake wif Hat (SSSSS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Snake wif Hat (SSSSS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Snake wif Hat (SSSSS) туралы ақпарат

Literally a snake wif hat

We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again.

$SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only

Mission:

Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art

Ресми веб-сайт:
https://snakewifhat.pro/

Snake wif Hat (SSSSS) токеномикасы мен бағасын талдау

Snake wif Hat (SSSSS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 81.92K
$ 81.92K
Жалпы қамтуы:
$ 999.93M
$ 999.93M
Айналымдағы қамту:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 81.92K
$ 81.92K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.02403559
$ 0.02403559
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Snake wif Hat (SSSSS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Snake wif Hat (SSSSS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SSSSS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SSSSS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SSSSS токеномикасын түсінген болсаңыз, SSSSS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SSSSS бағасының болжамы

SSSSS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SSSSS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.