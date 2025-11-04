БиржаDEX+
SMP7700 ағымдағы бағасы: 0.00009318 USD. Нақты уақыттағы SMP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SMP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SMP туралы толығырақ

SMP Баға туралы ақпарат

SMP деген не

SMP Ресми веб-сайт

SMP Токеномикасы

SMP Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

SMP7700 Логотип

SMP7700 Баға (SMP)

Листингтен жойылды

1 SMP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-12.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
SMP7700 (SMP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:06:41 (UTC+8)

SMP7700 (SMP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00009304
$ 0.00009304$ 0.00009304
24 сағаттық төмен
$ 0.00010872
$ 0.00010872$ 0.00010872
24 сағаттық жоғары

$ 0.00009304
$ 0.00009304$ 0.00009304

$ 0.00010872
$ 0.00010872$ 0.00010872

$ 0.00239094
$ 0.00239094$ 0.00239094

$ 0.00009304
$ 0.00009304$ 0.00009304

-1.39%

-12.59%

-36.67%

-36.67%

SMP7700 (SMP) нақты уақыттағы баға $0.00009318. Соңғы 24 сағат ішінде SMP мен $ 0.00009304 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00010872 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00239094, ал ең төменгісі — $ 0.00009304.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SMP соңғы бір сағатта -1.39% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.59%, ал соңғы 7 күнде -36.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SMP7700 (SMP) Нарықтық ақпарат

$ 92.47K
$ 92.47K$ 92.47K

--
----

$ 92.47K
$ 92.47K$ 92.47K

990.05M
990.05M 990.05M

990,046,623.5677253
990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

SMP7700 нарықтық капитализациясы $ 92.47K, тәуліктік сауда көлемі --. SMP айналымдағы мөлшері 990.05M, жалпы мөлшері 990046623.5677253. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 92.47K.

SMP7700 (SMP) Баға тарихы USD

Бүгін, SMP7700 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде SMP7700 - USD баға өзгерісі $ -0.0000684826 болды.
Соңғы 60 күнде SMP7700 - USD баға өзгерісі $ -0.0000827370 болды.
Соңғы 90 күнде SMP7700 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-12.59%
30 күн$ -0.0000684826-73.49%
60 күн$ -0.0000827370-88.79%
90 күн$ 0--

SMP7700 (SMP) деген не

SMP7700 is a community ran culture/hyper-culture coin on the Abstract blockchain. It's the first of it's kind on the chain; featuring memes, hyper-culture video edits, fashion, cars, etc. It is currently in the top 10 by Market Cap on Abstract, and one of the higher volume tokens trading on the chain. SMP aims to be THE one and only hyper-culture token on Abstract chain, and it is well on it's way.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SMP7700 (SMP) Ресурс

Ресми веб-сайт

SMP7700 Баға болжамы (USD)

SMP7700 (SMP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SMP7700 (SMP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SMP7700.

Қазір SMP7700 баға болжамын тексеріңіз!

SMP - жергілікті валюталарға

SMP7700 (SMP) токеномикасы

SMP7700 (SMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SMP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SMP7700 (SMP) туралы басқа сұрақтар

SMP7700 (SMP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SMP бағасы — 0.00009318 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00009318. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SMP7700 үшін нарықтық капитализация қандай?
SMP үшін нарықтық капитализация: $ 92.47K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SMP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SMP айналымдағы ұсынысы: 990.05M USD.
SMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SMP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00239094 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SMP бағасы қандай болды?
SMP 0.00009304 USD ATL бағасына жетті.
SMP үшін сауда көлемі қандай?
SMP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SMP өседі ме?
SMP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SMP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:06:41 (UTC+8)

SMP7700 (SMP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

