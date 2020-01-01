Smoking Eagle Dog (SED) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Smoking Eagle Dog (SED) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Smoking Eagle Dog (SED) туралы ақпарат

Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products.

https://smokingeagledog.xyz/

Smoking Eagle Dog (SED) токеномикасы мен бағасын талдау

Smoking Eagle Dog (SED) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 13.11K
Жалпы қамтуы:
$ 987.60M
Айналымдағы қамту:
$ 987.60M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 13.11K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00188068
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00000787
Қазіргі баға:
$ 0
Smoking Eagle Dog (SED) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Smoking Eagle Dog (SED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SED токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SED токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SED токеномикасын түсінген болсаңыз, SED токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SED бағасының болжамы

SED қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SED бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.