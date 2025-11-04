БиржаDEX+
Smart Layer Network ағымдағы бағасы: 0.01577682 USD. Нақты уақыттағы SLN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SLN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SLN туралы толығырақ

SLN Баға туралы ақпарат

SLN деген не

SLN Ресми веб-сайт

SLN Токеномикасы

SLN Баға болжамы

Smart Layer Network Логотип

Smart Layer Network Баға (SLN)

Листингтен жойылды

$0.01573349
+5.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Smart Layer Network (SLN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:35:34 (UTC+8)

Smart Layer Network (SLN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0148502
24 сағаттық төмен
$ 0.01660675
24 сағаттық жоғары

$ 0.0148502
$ 0.01660675
$ 7.46
$ 0.01234428
-0.71%

+5.61%

-19.89%

-19.89%

Smart Layer Network (SLN) нақты уақыттағы баға $0.01577682. Соңғы 24 сағат ішінде SLN мен $ 0.0148502 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01660675 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SLN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 7.46, ал ең төменгісі — $ 0.01234428.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SLN соңғы бір сағатта -0.71% өзгерді, 24 сағат ішінде +5.61%, ал соңғы 7 күнде -19.89% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Smart Layer Network (SLN) Нарықтық ақпарат

$ 1.24M
--
$ 1.58M
78.76M
100,000,000.0
Smart Layer Network нарықтық капитализациясы $ 1.24M, тәуліктік сауда көлемі --. SLN айналымдағы мөлшері 78.76M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.58M.

Smart Layer Network (SLN) Баға тарихы USD

Бүгін, Smart Layer Network - USD баға өзгерісі $ +0.00083856 болды.
Соңғы 30 күнде Smart Layer Network - USD баға өзгерісі $ -0.0071298762 болды.
Соңғы 60 күнде Smart Layer Network - USD баға өзгерісі $ -0.0065722477 болды.
Соңғы 90 күнде Smart Layer Network - USD баға өзгерісі $ -0.01161671072723204 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00083856+5.61%
30 күн$ -0.0071298762-45.19%
60 күн$ -0.0065722477-41.65%
90 күн$ -0.01161671072723204-42.40%

Smart Layer Network (SLN) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Smart Layer Network (SLN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Smart Layer Network Баға болжамы (USD)

Smart Layer Network (SLN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Smart Layer Network (SLN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Smart Layer Network.

Қазір Smart Layer Network баға болжамын тексеріңіз!

SLN - жергілікті валюталарға

Smart Layer Network (SLN) токеномикасы

Smart Layer Network (SLN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SLN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Smart Layer Network (SLN) туралы басқа сұрақтар

Smart Layer Network (SLN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SLN бағасы — 0.01577682 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SLN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SLN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01577682. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Smart Layer Network үшін нарықтық капитализация қандай?
SLN үшін нарықтық капитализация: $ 1.24M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SLN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SLN айналымдағы ұсынысы: 78.76M USD.
SLN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SLN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 7.46 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SLN бағасы қандай болды?
SLN 0.01234428 USD ATL бағасына жетті.
SLN үшін сауда көлемі қандай?
SLN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SLN өседі ме?
SLN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SLN баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

