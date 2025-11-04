БиржаDEX+
small fartcoin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TOOTCOIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOOTCOIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TOOTCOIN туралы толығырақ

TOOTCOIN Баға туралы ақпарат

TOOTCOIN деген не

TOOTCOIN Ресми веб-сайт

TOOTCOIN Токеномикасы

TOOTCOIN Баға болжамы

small fartcoin Логотип

small fartcoin Баға (TOOTCOIN)

Листингтен жойылды

1 TOOTCOIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
small fartcoin (TOOTCOIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:06:27 (UTC+8)

small fartcoin (TOOTCOIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.02%

+8.02%

small fartcoin (TOOTCOIN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TOOTCOIN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TOOTCOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TOOTCOIN соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +8.02% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

small fartcoin (TOOTCOIN) Нарықтық ақпарат

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

--
----

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

997.82M
997.82M 997.82M

997,818,683.132548
997,818,683.132548 997,818,683.132548

small fartcoin нарықтық капитализациясы $ 8.15K, тәуліктік сауда көлемі --. TOOTCOIN айналымдағы мөлшері 997.82M, жалпы мөлшері 997818683.132548. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.15K.

small fartcoin (TOOTCOIN) Баға тарихы USD

Бүгін, small fartcoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде small fartcoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде small fartcoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде small fartcoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-15.16%
60 күн$ 0-17.12%
90 күн$ 0--

small fartcoin (TOOTCOIN) деген не

tootcoin is a small fartcoin

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

small fartcoin (TOOTCOIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

small fartcoin Баға болжамы (USD)

small fartcoin (TOOTCOIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін small fartcoin (TOOTCOIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: small fartcoin.

Қазір small fartcoin баға болжамын тексеріңіз!

TOOTCOIN - жергілікті валюталарға

small fartcoin (TOOTCOIN) токеномикасы

small fartcoin (TOOTCOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TOOTCOIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: small fartcoin (TOOTCOIN) туралы басқа сұрақтар

small fartcoin (TOOTCOIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TOOTCOIN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TOOTCOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TOOTCOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
small fartcoin үшін нарықтық капитализация қандай?
TOOTCOIN үшін нарықтық капитализация: $ 8.15K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TOOTCOIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TOOTCOIN айналымдағы ұсынысы: 997.82M USD.
TOOTCOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TOOTCOIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TOOTCOIN бағасы қандай болды?
TOOTCOIN 0 USD ATL бағасына жетті.
TOOTCOIN үшін сауда көлемі қандай?
TOOTCOIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TOOTCOIN өседі ме?
TOOTCOIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TOOTCOIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:06:27 (UTC+8)

small fartcoin (TOOTCOIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

