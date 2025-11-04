БиржаDEX+
Skull of Pepe Token ағымдағы бағасы: 0.00568034 USD. Нақты уақыттағы SKOP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SKOP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SKOP туралы толығырақ

SKOP Баға туралы ақпарат

SKOP деген не

SKOP Ресми веб-сайт

SKOP Токеномикасы

SKOP Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Skull of Pepe Token Логотип

Skull of Pepe Token Баға (SKOP)

Листингтен жойылды

1 SKOP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Skull of Pepe Token (SKOP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:35:13 (UTC+8)

Skull of Pepe Token (SKOP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

Skull of Pepe Token (SKOP) нақты уақыттағы баға $0.00568034. Соңғы 24 сағат ішінде SKOP мен $ 0.00566239 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00568947 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SKOP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.142385, ал ең төменгісі — $ 0.0055246.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SKOP соңғы бір сағатта +0.16% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.06%, ал соңғы 7 күнде -4.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Skull of Pepe Token (SKOP) Нарықтық ақпарат

Skull of Pepe Token нарықтық капитализациясы $ 851.67K, тәуліктік сауда көлемі --. SKOP айналымдағы мөлшері 150.00M, жалпы мөлшері 150000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 851.67K.

Skull of Pepe Token (SKOP) Баға тарихы USD

Бүгін, Skull of Pepe Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Skull of Pepe Token - USD баға өзгерісі $ -0.0019755870 болды.
Соңғы 60 күнде Skull of Pepe Token - USD баға өзгерісі $ -0.0018887624 болды.
Соңғы 90 күнде Skull of Pepe Token - USD баға өзгерісі $ -0.01047520746747084 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.06%
30 күн$ -0.0019755870-34.77%
60 күн$ -0.0018887624-33.25%
90 күн$ -0.01047520746747084-64.83%

Skull of Pepe Token (SKOP) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Skull of Pepe Token (SKOP) Ресурс

Ресми веб-сайт

Skull of Pepe Token Баға болжамы (USD)

Skull of Pepe Token (SKOP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Skull of Pepe Token (SKOP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Skull of Pepe Token.

Қазір Skull of Pepe Token баға болжамын тексеріңіз!

SKOP - жергілікті валюталарға

Skull of Pepe Token (SKOP) токеномикасы

Skull of Pepe Token (SKOP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SKOP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Skull of Pepe Token (SKOP) туралы басқа сұрақтар

Skull of Pepe Token (SKOP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SKOP бағасы — 0.00568034 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SKOP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SKOP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00568034. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Skull of Pepe Token үшін нарықтық капитализация қандай?
SKOP үшін нарықтық капитализация: $ 851.67K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SKOP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SKOP айналымдағы ұсынысы: 150.00M USD.
SKOP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SKOP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.142385 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SKOP бағасы қандай болды?
SKOP 0.0055246 USD ATL бағасына жетті.
SKOP үшін сауда көлемі қандай?
SKOP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SKOP өседі ме?
SKOP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SKOP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:35:13 (UTC+8)

Skull of Pepe Token (SKOP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

