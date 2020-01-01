Skimask Pnut (SKINUT) токеномикасы

Skimask Pnut (SKINUT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Skimask Pnut (SKINUT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Skimask Pnut (SKINUT) туралы ақпарат

Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.

https://skimaskpnut.meme/

Skimask Pnut (SKINUT) токеномикасы мен бағасын талдау

Skimask Pnut (SKINUT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 39.20K
$ 39.20K$ 39.20K
Жалпы қамтуы:
$ 991.44M
$ 991.44M$ 991.44M
Айналымдағы қамту:
$ 991.44M
$ 991.44M$ 991.44M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 39.20K
$ 39.20K$ 39.20K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00206967
$ 0.00206967$ 0.00206967
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Skimask Pnut (SKINUT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Skimask Pnut (SKINUT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SKINUT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SKINUT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SKINUT токеномикасын түсінген болсаңыз, SKINUT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SKINUT бағасының болжамы

SKINUT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SKINUT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.