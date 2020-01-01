Skillful AI (SKAI) токеномикасы
Skillful AI (SKAI) туралы ақпарат
Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.
Skillful AI (SKAI) токеномикасы мен бағасын талдау
Skillful AI (SKAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Skillful AI (SKAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Skillful AI (SKAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SKAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SKAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SKAI токеномикасын түсінген болсаңыз, SKAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
