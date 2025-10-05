Skillful AI Баға (SKAI)
+0.15%
+0.73%
-6.38%
-6.38%
Skillful AI (SKAI) нақты уақыттағы баға $0.00181931. Соңғы 24 сағат ішінде SKAI мен $ 0.00179743 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00181935 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SKAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.252674, ал ең төменгісі — $ 0.00113594.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SKAI соңғы бір сағатта +0.15% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.73%, ал соңғы 7 күнде -6.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Skillful AI нарықтық капитализациясы $ 206.04K, тәуліктік сауда көлемі --. SKAI айналымдағы мөлшері 113.37M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.82M.
Бүгін, Skillful AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Skillful AI - USD баға өзгерісі $ -0.0000985916 болды.
Соңғы 60 күнде Skillful AI - USD баға өзгерісі $ +0.0001147886 болды.
Соңғы 90 күнде Skillful AI - USD баға өзгерісі $ +0.0001991242117350136 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|+0.73%
|30 күн
|$ -0.0000985916
|-5.41%
|60 күн
|$ +0.0001147886
|+6.31%
|90 күн
|$ +0.0001991242117350136
|+12.29%
Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.
