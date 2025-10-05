Skillful AI ағымдағы бағасы: 0.00181931 USD. Нақты уақыттағы SKAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SKAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Skillful AI ағымдағы бағасы: 0.00181931 USD. Нақты уақыттағы SKAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SKAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SKAI туралы толығырақ

SKAI Баға туралы ақпарат

SKAI Whitepaper

SKAI Ресми веб-сайт

SKAI Токеномикасы

SKAI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Skillful AI Логотип

Skillful AI Баға (SKAI)

Листингтен жойылды

1 SKAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00181931
$0.00181931$0.00181931
+0.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Skillful AI (SKAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:30:35 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00179743
$ 0.00179743$ 0.00179743
24 сағаттық төмен
$ 0.00181935
$ 0.00181935$ 0.00181935
24 сағаттық жоғары

$ 0.00179743
$ 0.00179743$ 0.00179743

$ 0.00181935
$ 0.00181935$ 0.00181935

$ 0.252674
$ 0.252674$ 0.252674

$ 0.00113594
$ 0.00113594$ 0.00113594

+0.15%

+0.73%

-6.38%

-6.38%

Skillful AI (SKAI) нақты уақыттағы баға $0.00181931. Соңғы 24 сағат ішінде SKAI мен $ 0.00179743 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00181935 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SKAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.252674, ал ең төменгісі — $ 0.00113594.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SKAI соңғы бір сағатта +0.15% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.73%, ал соңғы 7 күнде -6.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Skillful AI (SKAI) Нарықтық ақпарат

$ 206.04K
$ 206.04K$ 206.04K

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

113.37M
113.37M 113.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Skillful AI нарықтық капитализациясы $ 206.04K, тәуліктік сауда көлемі --. SKAI айналымдағы мөлшері 113.37M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.82M.

Skillful AI (SKAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Skillful AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Skillful AI - USD баға өзгерісі $ -0.0000985916 болды.
Соңғы 60 күнде Skillful AI - USD баға өзгерісі $ +0.0001147886 болды.
Соңғы 90 күнде Skillful AI - USD баға өзгерісі $ +0.0001991242117350136 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.73%
30 күн$ -0.0000985916-5.41%
60 күн$ +0.0001147886+6.31%
90 күн$ +0.0001991242117350136+12.29%

Skillful AI (SKAI) деген не

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Skillful AI (SKAI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Skillful AI Баға болжамы (USD)

Skillful AI (SKAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Skillful AI (SKAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Skillful AI.

Қазір Skillful AI баға болжамын тексеріңіз!

SKAI - жергілікті валюталарға

Skillful AI (SKAI) токеномикасы

Skillful AI (SKAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SKAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Skillful AI (SKAI) туралы басқа сұрақтар

Skillful AI (SKAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SKAI бағасы — 0.00181931 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SKAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SKAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00181931. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Skillful AI үшін нарықтық капитализация қандай?
SKAI үшін нарықтық капитализация: $ 206.04K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SKAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SKAI айналымдағы ұсынысы: 113.37M USD.
SKAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SKAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.252674 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SKAI бағасы қандай болды?
SKAI 0.00113594 USD ATL бағасына жетті.
SKAI үшін сауда көлемі қандай?
SKAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SKAI өседі ме?
SKAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SKAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:30:35 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.