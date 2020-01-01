Skibidi Toilet (SKBDI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Skibidi Toilet (SKBDI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Skibidi Toilet (SKBDI) туралы ақпарат

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views.

Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world.

Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story.

Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

Ресми веб-сайт:
https://www.skbdi.lol/

Skibidi Toilet (SKBDI) токеномикасы мен бағасын талдау

Skibidi Toilet (SKBDI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.67M
Жалпы қамтуы:
$ 74.92M
Айналымдағы қамту:
$ 74.92M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.67M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.026
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0178059
Қазіргі баға:
$ 0.03564175
Skibidi Toilet (SKBDI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Skibidi Toilet (SKBDI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SKBDI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SKBDI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SKBDI токеномикасын түсінген болсаңыз, SKBDI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SKBDI бағасының болжамы

SKBDI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SKBDI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.