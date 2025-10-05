SKAINET ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SKAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SKAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!SKAINET ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SKAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SKAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SKAINET Логотип

SKAINET Баға (SKAI)

Листингтен жойылды

1 SKAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-1.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
SKAINET (SKAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:30:27 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0089911
$ 0.0089911$ 0.0089911

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-1.76%

+16.03%

+16.03%

SKAINET (SKAI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SKAI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SKAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0089911, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SKAI соңғы бір сағатта +0.18% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.76%, ал соңғы 7 күнде +16.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SKAINET (SKAI) Нарықтық ақпарат

$ 30.70K
$ 30.70K$ 30.70K

--
----

$ 30.70K
$ 30.70K$ 30.70K

999.86M
999.86M 999.86M

999,858,474.332857
999,858,474.332857 999,858,474.332857

SKAINET нарықтық капитализациясы $ 30.70K, тәуліктік сауда көлемі --. SKAI айналымдағы мөлшері 999.86M, жалпы мөлшері 999858474.332857. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 30.70K.

SKAINET (SKAI) Баға тарихы USD

Бүгін, SKAINET - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде SKAINET - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде SKAINET - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде SKAINET - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-1.76%
30 күн$ 0-1.54%
60 күн$ 0+21.72%
90 күн$ 0--

SKAINET (SKAI) деген не

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SKAINET Баға болжамы (USD)

SKAINET (SKAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SKAINET (SKAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SKAINET.

Қазір SKAINET баға болжамын тексеріңіз!

SKAI - жергілікті валюталарға

SKAINET (SKAI) токеномикасы

SKAINET (SKAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SKAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SKAINET (SKAI) туралы басқа сұрақтар

SKAINET (SKAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SKAI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SKAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SKAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SKAINET үшін нарықтық капитализация қандай?
SKAI үшін нарықтық капитализация: $ 30.70K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SKAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SKAI айналымдағы ұсынысы: 999.86M USD.
SKAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SKAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0089911 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SKAI бағасы қандай болды?
SKAI 0 USD ATL бағасына жетті.
SKAI үшін сауда көлемі қандай?
SKAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SKAI өседі ме?
SKAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SKAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:30:27 (UTC+8)

