Sirin Labs (SRN) токеномикасы
Sirin Labs (SRN) туралы ақпарат
Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens.
Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption.
SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology.
Sirin Labs (SRN) токеномикасы мен бағасын талдау
Sirin Labs (SRN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Sirin Labs (SRN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Sirin Labs (SRN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SRN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SRN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SRN токеномикасын түсінген болсаңыз, SRN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SRN бағасының болжамы
SRN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SRN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.