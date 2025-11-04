БиржаDEX+
SIMPS ON SOL ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SIMP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SIMP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SIMP туралы толығырақ

SIMP Баға туралы ақпарат

SIMP деген не

SIMP Ресми веб-сайт

SIMP Токеномикасы

SIMP Баға болжамы

SIMPS ON SOL Логотип

SIMPS ON SOL Баға (SIMP)

Листингтен жойылды

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
SIMPS ON SOL (SIMP) Баға ақпараты (USD)

SIMPS ON SOL (SIMP) деген не

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

SIMPS ON SOL Баға болжамы (USD)

SIMPS ON SOL (SIMP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SIMPS ON SOL (SIMP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SIMPS ON SOL.

Қазір SIMPS ON SOL баға болжамын тексеріңіз!

SIMP - жергілікті валюталарға

SIMPS ON SOL (SIMP) токеномикасы

SIMPS ON SOL (SIMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SIMP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SIMPS ON SOL (SIMP) туралы басқа сұрақтар

SIMPS ON SOL (SIMP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SIMP бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SIMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SIMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SIMPS ON SOL үшін нарықтық капитализация қандай?
SIMP үшін нарықтық капитализация: $ 7.92K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SIMP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SIMP айналымдағы ұсынысы: 999.97M USD.
SIMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SIMP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00107703 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SIMP бағасы қандай болды?
SIMP 0 USD ATL бағасына жетті.
SIMP үшін сауда көлемі қандай?
SIMP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SIMP өседі ме?
SIMP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SIMP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:04:53 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

