Silver Stonks (SSTX) токеномикасы
Silver Stonks (SSTX) туралы ақпарат
Silver Stonks is a company powered by its own token, SSTX, created to make it easier for a wider demographic to protect and diversify their assets. The Silver Stonks ecosystem allows our holders to buy physical silver on our online store, gain memberships to access exclusive educational content on our platform and benefit from our services that allow traditional businesses to adopt a token economy.
Our mission is (i) To make purchasing silver more approachable to a new generation of investors. (ii) To grow our token’s utility centered around an ecosystem of services. (iii) To educate people about the benefits of diversifying their assets, particularly in silver and cryptocurrencies.
Silver Stonks (SSTX) токеномикасы мен бағасын талдау
Silver Stonks (SSTX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Silver Stonks (SSTX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Silver Stonks (SSTX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SSTX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SSTX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SSTX токеномикасын түсінген болсаңыз, SSTX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SSTX бағасының болжамы
SSTX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SSTX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.