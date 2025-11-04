БиржаDEX+
Sigma Boy ағымдағы бағасы: 0.00000827 USD. Нақты уақыттағы SIGMABOY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SIGMABOY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SIGMABOY туралы толығырақ

SIGMABOY Баға туралы ақпарат

SIGMABOY деген не

SIGMABOY Ресми веб-сайт

SIGMABOY Токеномикасы

SIGMABOY Баға болжамы

Sigma Boy Логотип

Sigma Boy Баға (SIGMABOY)

Листингтен жойылды

1 SIGMABOY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Sigma Boy (SIGMABOY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:04:06 (UTC+8)

Sigma Boy (SIGMABOY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00089861
$ 0.00089861$ 0.00089861

$ 0.00000818
$ 0.00000818$ 0.00000818

--

--

-7.85%

-7.85%

Sigma Boy (SIGMABOY) нақты уақыттағы баға $0.00000827. Соңғы 24 сағат ішінде SIGMABOY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SIGMABOY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00089861, ал ең төменгісі — $ 0.00000818.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SIGMABOY соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -7.85% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sigma Boy (SIGMABOY) Нарықтық ақпарат

$ 8.26K
$ 8.26K$ 8.26K

--
----

$ 8.26K
$ 8.26K$ 8.26K

999.39M
999.39M 999.39M

999,275,595.079334
999,275,595.079334 999,275,595.079334

Sigma Boy нарықтық капитализациясы $ 8.26K, тәуліктік сауда көлемі --. SIGMABOY айналымдағы мөлшері 999.39M, жалпы мөлшері 999275595.079334. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.26K.

Sigma Boy (SIGMABOY) Баға тарихы USD

Бүгін, Sigma Boy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Sigma Boy - USD баға өзгерісі $ -0.0000019834 болды.
Соңғы 60 күнде Sigma Boy - USD баға өзгерісі $ -0.0000017242 болды.
Соңғы 90 күнде Sigma Boy - USD баға өзгерісі $ -0.000003505159895749197 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000019834-23.98%
60 күн$ -0.0000017242-20.84%
90 күн$ -0.000003505159895749197-29.76%

Sigma Boy (SIGMABOY) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Sigma Boy (SIGMABOY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Sigma Boy Баға болжамы (USD)

Sigma Boy (SIGMABOY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sigma Boy (SIGMABOY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sigma Boy.

Қазір Sigma Boy баға болжамын тексеріңіз!

SIGMABOY - жергілікті валюталарға

Sigma Boy (SIGMABOY) токеномикасы

Sigma Boy (SIGMABOY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SIGMABOY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Sigma Boy (SIGMABOY) туралы басқа сұрақтар

Sigma Boy (SIGMABOY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SIGMABOY бағасы — 0.00000827 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SIGMABOY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SIGMABOY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000827. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sigma Boy үшін нарықтық капитализация қандай?
SIGMABOY үшін нарықтық капитализация: $ 8.26K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SIGMABOY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SIGMABOY айналымдағы ұсынысы: 999.39M USD.
SIGMABOY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SIGMABOY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00089861 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SIGMABOY бағасы қандай болды?
SIGMABOY 0.00000818 USD ATL бағасына жетті.
SIGMABOY үшін сауда көлемі қандай?
SIGMABOY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SIGMABOY өседі ме?
SIGMABOY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SIGMABOY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:04:06 (UTC+8)

Sigma Boy (SIGMABOY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

