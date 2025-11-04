БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Sigma bnb USD ағымдағы бағасы: 1 USD. Нақты уақыттағы BNBUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BNBUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Sigma bnb USD ағымдағы бағасы: 1 USD. Нақты уақыттағы BNBUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BNBUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BNBUSD туралы толығырақ

BNBUSD Баға туралы ақпарат

BNBUSD деген не

BNBUSD Ресми веб-сайт

BNBUSD Токеномикасы

BNBUSD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Sigma bnb USD Логотип

Sigma bnb USD Баға (BNBUSD)

Листингтен жойылды

1 BNBUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Sigma bnb USD (BNBUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:35:04 (UTC+8)

Sigma bnb USD (BNBUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.999334
$ 0.999334$ 0.999334
24 сағаттық төмен
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 сағаттық жоғары

$ 0.999334
$ 0.999334$ 0.999334

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0.998475
$ 0.998475$ 0.998475

+0.01%

+0.05%

+0.04%

+0.04%

Sigma bnb USD (BNBUSD) нақты уақыттағы баға $1. Соңғы 24 сағат ішінде BNBUSD мен $ 0.999334 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.001 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BNBUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.009, ал ең төменгісі — $ 0.998475.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BNBUSD соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.05%, ал соңғы 7 күнде +0.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sigma bnb USD (BNBUSD) Нарықтық ақпарат

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

1.55M
1.55M 1.55M

1,547,481.778235582
1,547,481.778235582 1,547,481.778235582

Sigma bnb USD нарықтық капитализациясы $ 1.55M, тәуліктік сауда көлемі --. BNBUSD айналымдағы мөлшері 1.55M, жалпы мөлшері 1547481.778235582. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.55M.

Sigma bnb USD (BNBUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, Sigma bnb USD - USD баға өзгерісі $ +0.00053109 болды.
Соңғы 30 күнде Sigma bnb USD - USD баға өзгерісі $ -0.0000480000 болды.
Соңғы 60 күнде Sigma bnb USD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Sigma bnb USD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00053109+0.05%
30 күн$ -0.0000480000-0.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Sigma bnb USD (BNBUSD) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Sigma bnb USD (BNBUSD) Ресурс

Ресми веб-сайт

Sigma bnb USD Баға болжамы (USD)

Sigma bnb USD (BNBUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sigma bnb USD (BNBUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sigma bnb USD.

Қазір Sigma bnb USD баға болжамын тексеріңіз!

BNBUSD - жергілікті валюталарға

Sigma bnb USD (BNBUSD) токеномикасы

Sigma bnb USD (BNBUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BNBUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Sigma bnb USD (BNBUSD) туралы басқа сұрақтар

Sigma bnb USD (BNBUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BNBUSD бағасы — 1.0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BNBUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BNBUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sigma bnb USD үшін нарықтық капитализация қандай?
BNBUSD үшін нарықтық капитализация: $ 1.55M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BNBUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BNBUSD айналымдағы ұсынысы: 1.55M USD.
BNBUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BNBUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.009 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BNBUSD бағасы қандай болды?
BNBUSD 0.998475 USD ATL бағасына жетті.
BNBUSD үшін сауда көлемі қандай?
BNBUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BNBUSD өседі ме?
BNBUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BNBUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:35:04 (UTC+8)

Sigma bnb USD (BNBUSD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,467.62
$107,467.62$107,467.62

+1.62%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,651.66
$3,651.66$3,651.66

+1.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.86
$169.86$169.86

+1.87%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9739
$0.9739$0.9739

+3.41%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,467.62
$107,467.62$107,467.62

+1.62%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,651.66
$3,651.66$3,651.66

+1.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.86
$169.86$169.86

+1.87%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3761
$2.3761$2.3761

+2.11%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,005.03
$1,005.03$1,005.03

+2.53%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0746
$0.0746$0.0746

+49.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04200
$0.04200$0.04200

+320.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007909
$0.0000007909$0.0000007909

+98.61%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002022
$0.0000000000002022$0.0000000000002022

+102.20%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000053
$0.000053$0.000053

+140.90%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0746
$0.0746$0.0746

+49.20%