Shytoshi Kusama (SHY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Shytoshi Kusama (SHY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Shytoshi Kusama (SHY) туралы ақпарат

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu.

Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token.

Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces.

The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Ресми веб-сайт:
https://shycoincto.com/

Shytoshi Kusama (SHY) токеномикасы мен бағасын талдау

Shytoshi Kusama (SHY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 892.57K
Жалпы қамтуы:
$ 499.87M
Айналымдағы қамту:
$ 499.87M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 892.57K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01461608
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00164504
Қазіргі баға:
$ 0.00178559
Shytoshi Kusama (SHY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Shytoshi Kusama (SHY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SHY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SHY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SHY токеномикасын түсінген болсаңыз, SHY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SHY бағасының болжамы

SHY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SHY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.