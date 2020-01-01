Shrubius Maximus (SHRUBIUS) токеномикасы
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) туралы ақпарат
Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X.
The Legend of Shrubius Maximus
In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures.
He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog.
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) токеномикасы мен бағасын талдау
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SHRUBIUS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SHRUBIUS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SHRUBIUS токеномикасын түсінген болсаңыз, SHRUBIUS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
