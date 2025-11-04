БиржаDEX+
Shroomy ағымдағы бағасы: 0.00273482 USD. Нақты уақыттағы SHROOMY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SHROOMY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SHROOMY туралы толығырақ

SHROOMY Баға туралы ақпарат

SHROOMY деген не

SHROOMY Ресми веб-сайт

SHROOMY Токеномикасы

SHROOMY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Shroomy Логотип

Shroomy Баға (SHROOMY)

Листингтен жойылды

1 SHROOMY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00273482
-5.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Shroomy (SHROOMY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:34:56 (UTC+8)

Shroomy (SHROOMY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00268712
24 сағаттық төмен
$ 0.00293791
24 сағаттық жоғары

$ 0.00268712
$ 0.00293791
$ 0.00580516
$ 0
+0.63%

-5.62%

-15.07%

-15.07%

Shroomy (SHROOMY) нақты уақыттағы баға $0.00273482. Соңғы 24 сағат ішінде SHROOMY мен $ 0.00268712 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00293791 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SHROOMY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00580516, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SHROOMY соңғы бір сағатта +0.63% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.62%, ал соңғы 7 күнде -15.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Shroomy (SHROOMY) Нарықтық ақпарат

$ 2.54M
--
$ 2.54M
927.91M
927,908,200.0
Shroomy нарықтық капитализациясы $ 2.54M, тәуліктік сауда көлемі --. SHROOMY айналымдағы мөлшері 927.91M, жалпы мөлшері 927908200.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.54M.

Shroomy (SHROOMY) Баға тарихы USD

Бүгін, Shroomy - USD баға өзгерісі $ -0.000163111016968033 болды.
Соңғы 30 күнде Shroomy - USD баға өзгерісі $ -0.0008261759 болды.
Соңғы 60 күнде Shroomy - USD баға өзгерісі $ -0.0012694859 болды.
Соңғы 90 күнде Shroomy - USD баға өзгерісі $ +0.0003428496582313365 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000163111016968033-5.62%
30 күн$ -0.0008261759-30.20%
60 күн$ -0.0012694859-46.41%
90 күн$ +0.0003428496582313365+14.33%

Shroomy (SHROOMY) деген не

The SHROOMY ERC-20 token on the Ink chain is part of the Shroomy Project which seeks to educate and raise awareness about the crucial role played by the kingdom of fungi in Earth's many habitats. The Shroomy character's mass appeal is intended to draw crypto enthusiasts into mycology and citizen science, as well as drawing fungi-enthusiasts into crypto. It is an ideologically-driven project first, and a crypto token second.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Shroomy (SHROOMY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Shroomy Баға болжамы (USD)

Shroomy (SHROOMY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Shroomy (SHROOMY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Shroomy.

Қазір Shroomy баға болжамын тексеріңіз!

SHROOMY - жергілікті валюталарға

Shroomy (SHROOMY) токеномикасы

Shroomy (SHROOMY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SHROOMY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Shroomy (SHROOMY) туралы басқа сұрақтар

Shroomy (SHROOMY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SHROOMY бағасы — 0.00273482 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SHROOMY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SHROOMY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00273482. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Shroomy үшін нарықтық капитализация қандай?
SHROOMY үшін нарықтық капитализация: $ 2.54M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SHROOMY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SHROOMY айналымдағы ұсынысы: 927.91M USD.
SHROOMY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SHROOMY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00580516 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SHROOMY бағасы қандай болды?
SHROOMY 0 USD ATL бағасына жетті.
SHROOMY үшін сауда көлемі қандай?
SHROOMY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SHROOMY өседі ме?
SHROOMY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SHROOMY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:34:56 (UTC+8)

Shroomy (SHROOMY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

