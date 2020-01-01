ShredN (SHRED) токеномикасы
ShredN (SHRED) туралы ақпарат
What is the project about? ShredN is a protocol dedicated to perfectly solve the low liquidity problemof NFTs. Unlikeother NFT fragmentation or NFT AMM protocols, ShredN will set different liquidity solutionsfor different types of NFTs (ERC-721 or ERC-1155). At the same time, the ShredNprotocol will distinguish different ERC-721 IDs, allowing NFTs with different attributes to achievefairvaluations based on their rarity traits.
What makes your project unique?
- Targeted Solutions The ShredN protocol covers a variety of liquidity solutions. These include: fragmentation, NFT AMM, and the creation of trading strategies for NFT traits. Through Shredn users canchoose the right solution for their individual needs.
- Multi-chain ShredN's vision is to enable all NFTs to unlock and access liquidity. To this end, ShredNwill support all public chains where NFTs exist.
- Community Co-Governance Community members can vote to manage the NFT projects that exist on ShredN, decidethedirection of ShredN, and work together to develop NFT liquidity solutions.
- Aggregation In order to make the price discovery of NFTs smoother and more liquid, ShredNwill aggregate all existing NFT liquidity solution platforms.
What can your token be used for? Community Governance: Users holding SHRED can decide the development of ShredNthrough voting and manage the NFT projects on ShredN's shelves. Fee reduction: When trading NFTs on ShredN, the platform will charge a portion of thefeeas a reward for NFT liquidity providers; users holding ShredN will be charged a lower feewhen trading. NFT liquidity providing rewards: the commission charged by the platformwill be issuedtoNFT liquidity providers in the form of SHRED tokens
ShredN (SHRED) токеномикасы мен бағасын талдау
ShredN (SHRED) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ShredN (SHRED) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ShredN (SHRED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SHRED токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SHRED токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SHRED токеномикасын түсінген болсаңыз, SHRED токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.